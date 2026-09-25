Kastamonu'da pazar kavgasında ölen kişinin davasında 4 sanığın tutukluluğu sürüyor

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Kastamonu'da pazar yerinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan M.C.B, H.E.G, V.Y.B. ve Z.C.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık M.C.B, savunmasında olay anına ilişkin kamera kayıtlarının incelendiğini belirterek, "Benim öldürmek amacıyla bıçaklamadığım bellidir. Olaydan dolayı çok pişmanım. Maktulün ailesinden özür dilerim." dedi.

H.E.G. ise daha önce olayların bu aşamaya geleceğini bilmesi halinde olay yerine gitmeyeceğini savunarak, pişman olduğunu söyledi.

V.Y.B. de olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu belirterek, "Keşke böyle bir olay olmasaydı. Maktulün ailesine başsağlığı diliyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Z.C.Ç. de olay nedeniyle pişman olduğunu ifade etti.

Maktul Cihan Çalışır'ın annesi R.Ç. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Davacıyım, cezalarını çeksinler. İki yetimle kaldım ben, eşim de rahatsız." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kastamonu'da 13 Aralık 2025'te Kuzeykent Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde iki grup arasında çıkan kavgada berber Cihan Çalışır bıçaklanmış, kardeşi darbedilmişti. Hastaneye kaldırılan Cihan Çalışır hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan M.C.B, H.E.G, V.Y.B. ve Z.C.Ç. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA