Haberler

Kastamonu'da istinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Araç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Burhan A. idaresindeki 41 AGY 119 plakalı otomobil, Araç ilçesine bağlı Karacalar köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Resmiye A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik

Bir isimle ilgili tavrı net: Şüpheniz olmasın, asla affetmeyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı

Bu tatil çok pahalıya patladı!

Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım

Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım
Beyoğlu'nda 'Sıfır Atık' seferberliği

Anlamlı proje! Okulda "Sıfır Atık" seferberliği
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada

Sabah namazı, kahvaltı ikramı ve milli maç bir arada
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar

Okan Buruk'u şoke eden Osimhen hamlesi! Kalması artık mucize
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden

5 isme birden ''Emekleriniz için teşekkürler'' denilerek veda edildi

Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi

Kabus can aldı! 15 yaşındaki çocuk kepçeyle defnedildi
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>