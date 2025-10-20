Kastamonu'da Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı
Kastamonu'da Muhtarlar Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program ile kutlandı. Anıta çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlik, halk oyunları gösterisi ile devam etti.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından Sepetçioğlu Halk Oyunları Ekibi gösteri yaptı.
Törene, Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel