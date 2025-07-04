Kastamonu'da Muharrem Ayı ile Aşure İkramı

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Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Nasrullah Camisi'nde gerçekleştirilen aşure ikramında, yaklaşık 2 bin kişiye aşure dağıtıldı. Etkinlikte birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Nasrullah Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.

Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşureler, kurulan stantlarda bölge müdürlüğü personeli tarafından halka dağıtıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper ile aşure ikramına katıldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Dallı, daha sonra vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edilen etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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