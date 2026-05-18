Kastamonu'da motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti
Kastamonu'da motosikletten düşerek otobüs altında kalan Türkmenistan uyruklu sürücü Shohrat Chovdurov, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kastamonu'da motosikletten düşen Türkmenistan uyruklu sürücü hayatını kaybetti.
Türkmenistan uyruklu 37 AED 643 plakalı motosikletin sürücüsü Shohrat Chovdurov, Kastamonu Üniversitesi kampüsündeki Rektörlük Kavşağı'nda motosikletten düştü.
Kayarak, sürücüsü öğrenilemeyen 37 D 0055 plakalı özel halk otobüsünün altına sıkışan Chovdurov, ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Chovdurov, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu