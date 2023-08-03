Kastamonu'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Kavşaktan geçiş yapan Şeref A. yönetimindeki motosiklet ile Mehmet Y.'nin kullandığı 34 EVE 741 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, Şeref A. ve eşi Arzu A. ile Mehmet Y. yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.