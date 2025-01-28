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Kastamonu'da Minibüs Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Minibüs Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki Ramazan Akbaş, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

D.İ. idaresindeki 55 AGP 749 plakalı minibüs, Sinop-Kastamonu kara yolu Gökçeağızsakı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Akbaş'a (87) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
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