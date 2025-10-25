Haberler

Kastamonu'da Lösemili Çocuklar için Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Kastamonu'da Lösemili Çocuklar için Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Kastamonu Üniversitesi LÖSEV Fayda Topluluğu ve LÖSEV iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, çocuklar ve aileleri Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Etkinlikte yüz boyama, balon uçurma ve palyaço gösterileri gibi aktivitelerle lösemiye dikkat çekildi.

Kastamonu'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi LÖSEV Fayda Topluluğu ve LÖSEV iş birliği ile organize edilen etkinlikte, çocuklar ve aileleri Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Lösemiye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte yüz boyama, balon uçurma, palyaço gösterileri gibi aktiviteler yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi LÖSEV Fayda Topluluğu Başkanı Alperen Yakalı, gazetecilere, çocukların yanında olduklarını göstermek için etkinlik yaptıklarını belirterek, "Her gönüllümüz bir kahramandır, her destek bir umut ışığıdır. Bugün hep birlikte farkındalık oluşturmak için buradayız." dedi.

LÖSEV Kastamonu İl Temsilcisi Şevket Yılmaz ise Türkiye genelinde olduğu gibi Kastamonu'da da etkinliklerini gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Topluluk başkanlarına ve katılan herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
