Hanönü'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Güncelleme:
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir kereste fabrikasının yanında çıkan çatı yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu çatıda hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Aşağıçakırçay köyünde bir kereste fabrikasının yanında bulunan boş binanın çatısında yangın çıktı.

Yangına Hanönü ve Boyabat belediyeleri itfaiyeleri ile Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yürütülen çalışma sonucu söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Özgür Özcan
