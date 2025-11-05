Haberler

Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğulun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 3 gün önce kaybolan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışmaları aralıksız sürüyor. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri ile gönüllüler, kaybolan anne ve oğulun izini sürmekte.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'yı (5) arama çalışmaları, 3'üncü günde aralıksız sürüyor.

Bozkurt ilçesinde Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan ve evlerinden 3 gün önce ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri sevk edildi. Arama çalışmalarına gönüllüler de destek veriyor. Kızılay ekipleri ise bölgede ikram aracını konuşlandırdı. Arama faaliyetleri, Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son olarak alındığı Köseali ve Keşlik köyleri civarında yoğunlaştırıldı. Ekipler, 3'üncü gününe giren çalışmalarda dron desteğiyle havadan, ormanda ise karadan tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Kaybolan anne ve oğlunun bulunması için bölgede çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
