Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle karaya oturan geminin çekilmesi için çalışma başlatıldı. Gemideki yakıt tahliye edildikten sonra römorkör ile çekilmesi planlanıyor.

Kastamonu'da karaya oturan geminin çekilmesi için çalışma başlatıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle karaya oturan geminin çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 27 Kasım'da etkili olan fırtına sebebiyle, Kamerun bayraklı "Vamos" isimli gemi sürüklenerek karaya oturmuştu. Limanda yük boşalttıktan sonra karaya oturan gemideki mahsur kalan 2'si Türk 11 mürettebat ise AFAD, sahil güvenlik, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müşterek çalışmasıyla gemiden tahliye edilmişti. Bölgede fırtınanın etkisini yitirmesi ve denizdeki dalga seviyesinin de normale dönmesinin ardından "Vamos" isimli gemideki 50 ton yakıt sahile gelen tankerlere hortumlarla yüklenerek tahliye edildi.

Yakıt tahliyesinin ardından geminin oturduğu karadan römorkör ile çekilmesi için çalışma başlatıldı. Kurtarılacak gemi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan bir limana çekilecek.