Kastamonu'da etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı

Kastamonu'da etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı
Güncelleme:
Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kastamonu-İnebolu kara yolu geçici olarak ulaşıma kapandı. Ekipler tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla bölgedeki ulaşımı tekrar açtı.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kastamonu- İnebolu kara yolu Oyrak mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması başlattı.

Kısa süreliğine ulaşıma kapanan Kastamonu-İnebolu yolu gidiş güzergahı, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Jandarma ekipleri, araçların sorun yaşamaması için tedbir aldı.

Ekiplerin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
