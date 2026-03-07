Kastamonu'da etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı
Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kastamonu-İnebolu kara yolu geçici olarak ulaşıma kapandı. Ekipler tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla bölgedeki ulaşımı tekrar açtı.
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kastamonu- İnebolu kara yolu Oyrak mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması başlattı.
Kısa süreliğine ulaşıma kapanan Kastamonu-İnebolu yolu gidiş güzergahı, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Jandarma ekipleri, araçların sorun yaşamaması için tedbir aldı.
Ekiplerin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Özgür Alantor