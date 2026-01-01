Kastamonu'da eğitime kar engeli

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle il merkezinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak Cuma günü il merkezinde örgün ve yaygın, resmi ve özel tüm okullarımızda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.