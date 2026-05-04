Kastamonu'da kar yağışı bekleniyor

Kastamonu Valiliği, yüksek rakımlarda kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Azdavay, Cide, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı aktarıldı.

Açıklamada, yağışların 800 metre ve üzeri yükseklikte karla karışık yağmurla kara dönüşeceği vurgulandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.