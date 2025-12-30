Haberler

Kastamonu'da Kar Kalınlığı 2 Metreye Yaklaştı; 616 Köy Yolu Kapalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'daki kar yağışı nedeniyle 616 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreye yaklaşırken, kapalı köy yollarında kar küreme çalışmaları sürdürülüyor. Bir 78 yaşındaki kanser hastası, mahsur kaldığı köyden sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

1) KASTAMONU'DA KAR KALINLIĞI 2 METREYE YAKLAŞTI; 616 KÖY YOLU KAPALI

KASTAMONU'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 616 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da 4 gündür aralıklı olarak devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreye yaklaşırken, 616 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan toplam 6 bin 432 kilometrelik köy yolu ağında kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

KÖYDE MAHSUR KALAN HASTA, HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Kastamonu'da kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Azdavay ilçesine bağlı Çocukören köyünde yaşayan 78 yaşındaki bir kanser hastası, köy yolunun kapalı olması nedeniyle mahsur kaldı. Kemoterapi tedavisi görmesi gereken hasta için bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İl Özel İdaresi ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu köy yolu açılarak, sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşması sağlandı. Ardından AFAD'ın paletli kar küreme aracı ile evinden alınan hasta, UMKE ekiplerine teslim edildi. Kanser hastası, tedavi için Azdavay İlçe Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı