Kastamonu'da Kamyonun Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
Kastamonu'da arızalanan otomobile arkadan çarpan kamyon nedeniyle sürücü ağır yaralandı. Olay, İnebolu-Kastamonu kara yolunda meydana geldi.
Kastamonu'da kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.G. yönetimindeki 37 AAP 225 plakalı otomobil, arızalanması nedeniyle İnebolu- Kastamonu kara yolu Koru köyü mevkisinde yol kenarında durdu.
Bu sırada aynı yönde seyreden A.M'nin kullandığı 37 DA 202 plakalı kamyon, otomobile arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel