Kastamonu'da Kamyonet Ayı ve 3 Yavrusuna Çarptı
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyonet, yolda yürüyen ayı ve 3 yavrusuna çarparak ölümüne sebep oldu. Olay sonrası trafik ekipleri bölgeye sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kamyonetin çarptığı ayı ve 3 yavrusu öldü.
Kastamonu-İnebolu kara yolu Seydiler çıkışında gece saatlerinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, ayı ve 3 yavrusuna çarptı.
Kazanın ardından bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.
Ayı ve yavrularının öldüğü kazada ekipler yolda güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA / Kadir Yıldırım - Güncel