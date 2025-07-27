Kastamonu'da Kamyonet Ayı ve 3 Yavrusuna Çarptı

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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyonet, yolda yürüyen ayı ve 3 yavrusuna çarparak ölümüne sebep oldu. Olay sonrası trafik ekipleri bölgeye sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kamyonetin çarptığı ayı ve 3 yavrusu öldü.

Kastamonu-İnebolu kara yolu Seydiler çıkışında gece saatlerinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, ayı ve 3 yavrusuna çarptı.

Kazanın ardından bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.

Ayı ve yavrularının öldüğü kazada ekipler yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldırım - Güncel
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