Kastamonu'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı
Kastamonu'nun Devrekani ve Seydiler ilçelerinde izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Arazide kazı malzemeleri ele geçirildi.
Kastamonu'nun Devrekani ve Seydiler ilçelerinde izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı belirlenen alanlara operasyon düzenledi.
Devrekani'de M.C. ve U.D, Seydiler'de ise H.H, İ.Ç. ve F.D. izinsiz kazı yaparken yakalandı.
Arazide yapılan aramada, kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel