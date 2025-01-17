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Kastamonu'da İlkokul Öğrencilerine Sinema Etkinliği

Kastamonu'da İlkokul Öğrencilerine Sinema Etkinliği
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İhsangazi ilçesine bağlı Kanlıgöl İlkokulu öğrencileri, sinema etkinliğinde Rafadan Tayfa Kapadokya filmini izledi. Etkinlik sonrası öğrencilere yemek ikram edildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Kanlıgöl İlkokulu öğrencilerine yönelik etkinlikte, il merkezindeki bir sinema salonunda öğrenciler Rafadan Tayfa Kapadokya filmini izledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç, "Kanlıgöl İlkokulu'ndaki tüm öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığımızın önerdiği Rafadan Tayfa Kapadokya filmini izlettirdik. Daha sonrasında öğrencilerimize yemek ikram ettik." dedi.

Kaynak: AA / Vural Akkirpi - Güncel
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