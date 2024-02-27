Kastamonu'da ilaçla uyuşturulan köpeklerle ilgili 3 kişiye para cezası

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ilaçla uyuşturulup araziye bırakılan 10 köpekle ilgili aralarında muhtar ve azanın da olduğu 3 kişiye 21 bin 648 lira para cezası uygulandı.

Cide Kemerli Mahallesi'nde yer alan helikopter pistindeki boş araziye bırakılan köpeklerle ilgili jandarma ve polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler yaptıkları incelemede, aralarında mahalle muhtarı ve azanın da bulunduğu 3 kişinin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüphelilere kişi başı 7 bin 216'şar lira olmak üzere toplam 21 bin 648 lira para cezası verildi.