Haberler

Cide'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Cide'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KASTAMONU’nun Cide ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Cide- Kastamonu karayolu üzerindeki Hastane Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 AL 8813 ile 34 RT 6164 plakalı iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Burcu Erdemir (42), Fatma Çoroğlu (45), Fatma Çetinkaya (64) ve Sadettin Çetinkaya (67), sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Burcu Erdemir'nin durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin iki dev kuruluşu satılıyor! Biri 1,1 milyar TL

Türkiye'nin iki dev kuruluşu satılıyor! Biri 1,1 milyar TL
Fatih Erbakan, partisinin 'çerçeve yasa' kararını açıkladı

Erbakan'dan "çerçeve yasa" kararı
Yıldız futbolcunun yanından geçen kadına bakışı kamerada

Neler oluyor orada? Kameralara böyle yakalandı
Şaka fotoğrafı Yargıtay'dan döndü: Hapis cezası onandı

Üniversite öğrencilerinin fotoğraf şakası hapis cezasıyla sonuçlandı
Herkes İbrahim Tatlıses diye biliyor! 'Beni keşfeden kişi...'

Herkes İbrahim Tatlıses diye biliyor! "Beni keşfeden kişi..."
Futbol okulunda istismar skandalı! Antrenörün mesajları mide bulandırıcı

Futbol hocası sapık çıktı! Çocuklara iğrenç mesajlar attı, 22 yıl yedi
Televizyonlarda yeni dönem! 5 gün kaldı, yayın gidebilir

Televizyonlarda yeni dönem! 5 gün kaldı, yayın gidebilir