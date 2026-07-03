Haberler

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Küre ve Tosya ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kastamonu'nun Küre ve Tosya ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

S.M. idaresindeki 37 ACA 615 plakalı otomobil, Kayadibi köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Küre Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

A.B. yönetimindeki 06 AB 375 plakalı otomobil, A.K. idaresindeki 34 MRS 078 plakalı panelvan ve A.B'nin kullandığı 55 BU 867 plakalı hafif ticari araç Tosya ilçesi D-100 kara yolunda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü A.B. yaralandı.

Yaralı, ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı

Ahu Tuğba'nın bıraktıklarını tek tek saydı: Okkalı bir miras bıraktı
Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı

Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

İstanbullular dikkat! Tüm planlar iptal, tarih belli oldu
Cristiano Ronaldo'nun penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeye dikkat

Herkes penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeyi konuşuyor
AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı

O şehrimize müjde! 3 yere daha aktarmasız gidebilecekler
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Bakan Kurum: DOA ile vatandaşlara 2 günde 4,5 milyon TL kazandırdık

2 günde vatandaşa rekor para kazandırıldı