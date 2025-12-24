Cide-İnebolu kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kastamonu'da gece boyu etkili olan sağanak nedeniyle Cide-İnebolu kara yolunun 50'nci kilometresindeki Arap Deresi mevkisinde heyelan meydana geldi. Kara yolu, heyelan nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması bölgede çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel