Cide-İnebolu kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kastamonu'da meydana gelen heyelan nedeniyle Cide-İnebolu kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışmalara başladı.

KASTAMONU'da Cide- İnebolu kara yolu, heyelan nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Kastamonu'da gece boyu etkili olan sağanak nedeniyle Cide-İnebolu kara yolunun 50'nci kilometresindeki Arap Deresi mevkisinde heyelan meydana geldi. Kara yolu, heyelan nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması bölgede çalışma başlattı.

