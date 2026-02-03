Haberler

Çatalzeytin-İnebolu kara yolunda heyelan

Güncelleme:
Çatalzeytin-İnebolu kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı.

KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Çatalzeytin-İnebolu kara yolunda ulaşım, kontrollü sağlanıyor.

Çatalzeytin-İnebolu kara yolu Ginoğlu mevkisinde, karın erimesinin ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kayan toprak yığını ve ağaç parçaları, kara yoluna indi. Yolun bir kısmı toprak ve ağaçla kaplandı. Karayolları 152'nci Şube Şefliği'ne bağlı ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı. Kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, sürücüler dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

