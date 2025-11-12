Kastamonu'da Heyelan Nedeniyle Kapalı Olan Yol Ulaşıma Açıldı
Kastamonu'da 6 Ekim'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Çatalzeytin-Ortasökü kara yolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Valilik, sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Çatalzeytin'in il merkezi ile ulaşımının sağlandığı kara yolunda yürütülen çalışmaların ardından güzergahta ulaşımın yeniden sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, sürücülerin yol boyunca trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel