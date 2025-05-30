Kastamonu'da Heyelan: Cide-İnebolu Karayolu Ulaşıma Kapandı

Kastamonu'da Heyelan: Cide-İnebolu Karayolu Ulaşıma Kapandı
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Kastamonu'da meydana gelen heyelan sonucu Cide-İnebolu karayolu ulaşıma kapandı. Yoldan kopan toprak kütlesi Karadeniz ile birleşirken, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da heyelan: Yoldan kopan kütle, denizle birleşti

KASTAMONU - Kastamonu'da meydana gelen heyelan sebebiyle Cide- İnebolu karayolu ulaşıma kapandı. Yoldan kopan toprak kütlesi, Karadeniz ile birleşti.

Kastamonu'nun Cide ve İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, İlyasbey köyü mevkiinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım kapandı. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapanan yolu tekrar ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı. Halen yer yer yolda kaymalar devam ederken, ekipler güvenli noktadan yolu ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yolda kopan toprak kütlesi ise Karadeniz ile birleşti.

Ekiplerin heyelan bölgesinde yürüttüğü çalışmaları Karayolları 15. Bölge Müdürü Alpaslan Eşlik de yerinde inceledi.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ulaşım, küçük araçlar için İlyasbey köyü mahalle yolu üzerinden kullanılabilmekte olup, büyük araçlar için Cide-Ağlı-Küre-İnebolu-Doğanyurt yolundan alternatif güzergahtan sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Cide-İnebolu arasında yolda yaklaşık 6 aydır Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğünü söyleyen İlyasbey köyü muhtarı Ahmet Sevinç, "Ekipler yaptıkları zaman bu yol kaydı, sürekli kaydı. Küçük çaplı heyelanlar yaşandı. Yolumuzu ekipler işler hale getirmişti. Fakat dün akşam namazından sonra bu yolumuz yine kaymaya başladı. Ekipler çalışıyor, yolumuzu bayrama kadar yapacaklarını söylüyorlar. Mevcut yolumuz yanı başından geçecek. Arazi sahibiyle görüştük, izin aldık. Bizler de inşallah buradan yolumuzu geçireceğiz. Ulaşım şu an köyün içinden sağlanıyor. Fakat çok da randımanlı bir yol değil" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Güncel
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