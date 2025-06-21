Kastamonu'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü Sercan Özdemir yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yapılan ihbarda sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sercan Özdemir'in kullandığı 34 KL 4505 plakalı hafriyat kamyonu, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunun Hamidiye köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özdemir'in cesedi Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerince morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Elif Erdoğdu Hamarat - Güncel
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