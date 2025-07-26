Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Yaralı

Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Yaralı
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Kastamonu-Abana kara yolunda meydana gelen kazada, devrilen hafif ticari araçta bulunan sürücü ve yolcular yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.A. idaresindeki 57 AAF 866 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu- Abana kara yolunun 45. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.A. ve N.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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