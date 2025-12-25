Toplumun farklı kesimleri 'Özel bireyler için' bir araya geldi

Kastamonu'da uygulamaya konulan "Toplumsal Duyarlılıkta Gönüllü Gençler Yetiştiriyoruz Projesi"nde toplumun farklı kesimlerden yaklaşık 100 kişi bir araya gelerek özel bireyler için "sevgiyle el ele" yastığı hazırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gönüllüyüz Biz Proje Destek Çağrısı" kapsamında yürütücülüğünü Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin'in yaptığı "Toplumsal Duyarlılıkta Gönüllü Gençler Yetiştiriyoruz Projesi" hayata geçirildi.

Üniversite öğrencilerinin yanı sıra esnaf ve gencinden yaşlısına toplumun farklı kesimleri, işletmeciliğini Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğinin yaptığı Mutlu Kafe'de bir araya geldi.

Proje kapsamında yaklaşık 100 kişi, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğinin hediye olarak verdiği "sevgiyle el ele" yastıklarını dikti.

Doç. Dr. Tekin, AA muhabirine, öğrencilerin gönüllü olarak faaliyetlere katılımını sağlayan önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin üç ayağı olduğunu belirten Tekin, "İlk ayağı 'sevgiyle el ele' kalpli yastıkları dikmekti. Daha sonra Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünde (AFAD) öğrencilere afet bilinci eğitimi verilecek. Ardından Yeşilay'da bağımlılıkla mücadele eden gençlerle üniversite öğrencilerini buluşturup gastronomi atölyesi yapılacak." dedi.

Dikilen yastıkların özel bireyler için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Burada özel birey aileleri ve öğrencilerimizi bir araya getirdik. Bu çalışmayla özel bireyler ve aileleri, varlıklarını toplumun diğer katmanlarına duyurduğunu hissediyor. Gönüllülük çalışması dersi alan öğrencilerle özel birey ve ailelerini bir araya getirmek istemiştik ama proje çok önemli etki oluşturarak Kastamonu'da yer alan sivil toplum kuruluşları ve farklı dinamikleri de bir araya getirip daha fazla yayılım sağladı."

"Bu yolculukta 7'den 70'e herkes burada"

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise bir özel birey annesinin diğer özel birey annelerine dikiş öğretmek için Mutlu Kafe'de kurduğu atölyede yastık yapma fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Özel bireyleri anlatan bir hediye yapmak istediklerini dile getiren Boyraz, "Gittiğimiz yerlere kendimizi anlatan bir hediye götürmek istedik. 'Sevgiyle ele ele' yastıkları aklımıza geldi. Başta malzeme tedarikinde zorlandık, makinemiz yoktu. Birçok terzi bize destek verdi. 'Sevgiyle el ele' yastıkları sembolümüz oldu. Gittiğimiz yerlere hediye etmeye başladık." diye konuştu.

Doç. Dr. Tekin'in bir ziyareti sırasında yastık üretimi konusunda kendilerine destek verme fikrinin ortaya çıktığını anlatan Boyraz, "En büyük amacım, lise ve üniversite öğrencileri arasında farkındalık oluşturmaktı. Öğrencilerimizle başladığımız bu yolculukta 7'den 70'e herkes burada. Ev hanımları, terziler, sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerimiz var, kadın derneklerimiz destek veriyor." ifadelerini kullandı.

"Asıl ders hayat içerisinde öğrendiklerimizdir"

Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Samet Aksoy da çalışmada yer aldığı için çok mutlu olduğuna işaret ederek, "Erol Hocamız öncülüğünde bu projeyi hazırladık. Özel bireylerin sevgiyle el ele yastıklarının onlar için ne kadar değerli olduğunu gördük. Onların mutluluğu bizi çok mutlu etti." dedi.

Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Beyzanur Tekahlat da öğrenciliğin sadece okula gidip gelmekten ibaret olmadığına dikkati çekerek, "Öğrenciler derslerden bir şeyler öğreniyor ama asıl ders hayat içerisinde öğrendiklerimizdir. Bunu da sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek öğreniyoruz." diye konuştu.