Kastamonu'da fırtına çatıları uçurdu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle iki binanın çatısı uçtu.

Meteorolojinin fırtına uyarısında bulunduğu Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Cide ilçesinde fırtınanın şiddetine dayanamayan iki binanın çatısı uçtu. Uçan çatıların düştüğü alanda vatandaşların olmaması ihtimal faciayı önledi. Çatıları uçan binalarda ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı.