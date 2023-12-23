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Kastamonu'da fırtına çatıları uçurdu

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle iki binanın çatısı uçtu. Meteorolojinin fırtına uyarısında bulunduğu Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Çatıları uçan binalarda ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı.

Kastamonu'da fırtına çatıları uçurdu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle iki binanın çatısı uçtu.

Meteorolojinin fırtına uyarısında bulunduğu Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Cide ilçesinde fırtınanın şiddetine dayanamayan iki binanın çatısı uçtu. Uçan çatıların düştüğü alanda vatandaşların olmaması ihtimal faciayı önledi. Çatıları uçan binalarda ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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