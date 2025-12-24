Kastamonu'da dronla tespit edilen kaçak avcılara 39 bin lira ceza uygulandı
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, dron destekli denetimle kaçak avlandığı belirlenen 4 kişiye toplam 39 bin 88 lira ceza kesildi. Ekipler, yaban hayatının korunması için denetimlerini sürdürüyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince dron destekli denetimde kaçak avlandığı belirlenen 4 kişiye 39 bin 88 lira idari para cezası kesildi.
Ekipler, yaban hayatının korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürdü.
Fotokapanların yanı sıra dron da kullanılan denetimlerde kaçak avlanan 4 kişiyi tespit eden ekipler, bu kişilere toplam 39 bin 88 lira idari para cezası uyguladı.
Denetimlerde ele geçirilen yarı otomatik 3 tüfeğe de el kondu.
Kurumun sosyal medya hesaplarından denetimlere ilişkin dron ve fotokapan görüntülerine de yer verildi.