Kastamonu'da dronla tespit edilen kaçak avcılara 39 bin lira ceza uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince dron destekli denetimde kaçak avlandığı belirlenen 4 kişiye 39 bin 88 lira idari para cezası kesildi.

Ekipler, yaban hayatının korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürdü.

Fotokapanların yanı sıra dron da kullanılan denetimlerde kaçak avlanan 4 kişiyi tespit eden ekipler, bu kişilere toplam 39 bin 88 lira idari para cezası uyguladı.

Denetimlerde ele geçirilen yarı otomatik 3 tüfeğe de el kondu.

Kurumun sosyal medya hesaplarından denetimlere ilişkin dron ve fotokapan görüntülerine de yer verildi.