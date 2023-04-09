Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Bozkurt- Kastamonu kara yolunun dördüncü kilometresinde Recep Ali Yıldırım (48) idaresindeki 06 FV 5319 plakalı boş hafriyat kamyonu devrildi.
Kamyonda sıkışan Yıldırım, 112 Acil Sağlık ve Bozkurt Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.
Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel