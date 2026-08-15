Azdavay'da yangın: Ahır, samanlık ve kamyon kül oldu
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında ahır, samanlık ve kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında ahır, samanlık ve kamyon kullanılamaz hale geldi.
Üyük köyünde saman balyası yüklü kamyonun elektrik tellerini koparması sonucu Vildan Özkan'a ait ahırda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, samanlık ile kamyona da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri ile Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ahır, samanlık ve kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA