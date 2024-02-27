Kastamonu'da çıkan yangın 2 evde hasara neden oldu
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangın sonucunda Satı ve Recep Dere kardeşlere ait 2 katlı ahşap evde başlayan yangın, bitişikteki eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iki evde hasar meydana geldi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangın 2 evde hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Karakadı köyü Kabaklı Mahallesi'nde Satı ve Recep Dere kardeşlere ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.
Yangın alevlerin büyümesi üzerine bitişikteki eve de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iki evde hasar oluştu.