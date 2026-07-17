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Kastamonu'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili sanığın yargılanmasına devam edildi

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Kastamonu'da bıçakla öldürme davasının duruşmasında sanık Ş.K., suçsuz olduğunu belirterek ev hapsi talebinde bulundu. Mahkeme, Adli Tıp raporunu beklemek için duruşmayı erteledi, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Olay, 14 Ağustos'ta Cide'de aileler arası kavgada meydana gelmişti.

Kastamonu'da, bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan Ş.K. ile avukatı katıldı.

Sanık Ş.K, duruşmadaki savunmasında, suçlu olmadığını öne sürerek, sağlığının iyi olmadığını ancak cezalandırılacaksa ev hapsine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 14 Ağustos 2024'te aynı apartmanda yaşayan iki aile arasında çıkan kavgada Yılmaz F. bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K. tutuklanmıştı.???????

Kaynak: AA / Elifnur Önder
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