Kastamonu'da Asayiş Gündemi Değerlendirildi
Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı'nda il merkezi ve ilçelerin asayiş durumu ile yeni eğitim öğretim dönemi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı düzenlendi.
Video konferans sistemi aracılığıyla Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, il merkezinin yanı sıra ilçelerin asayiş gündemi değerlendirildi.
Yaklaşan yeni eğitim öğretim dönemi öncesi yürütülen çalışmalar da toplantı kapsamında görüşüldü.
Vali Yardımcısı Aydın Ergün, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hikmet Uz ve İl Göç İdaresi Müdürü Turgay Atsız'ın hazır bulunduğu toplantıya kaymakamlar uzaktan bağlantıyla katılım sağladı.
Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel