Kastamonu'da Asayiş Gündemi Değerlendirildi

Kastamonu'da Asayiş Gündemi Değerlendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı'nda il merkezi ve ilçelerin asayiş durumu ile yeni eğitim öğretim dönemi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı düzenlendi.

Video konferans sistemi aracılığıyla Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, il merkezinin yanı sıra ilçelerin asayiş gündemi değerlendirildi.

Yaklaşan yeni eğitim öğretim dönemi öncesi yürütülen çalışmalar da toplantı kapsamında görüşüldü.

Vali Yardımcısı Aydın Ergün, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hikmet Uz ve İl Göç İdaresi Müdürü Turgay Atsız'ın hazır bulunduğu toplantıya kaymakamlar uzaktan bağlantıyla katılım sağladı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir kötü haber daha

FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha! Ligdeki puanları -12 oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Genç kızı muayene etmeyen doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.