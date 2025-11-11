Haberler

Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu
Kastamonu'da annesiyle beraber 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeni bulundu. Kastamonu Valiliği yaptığı açıklamada, "Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır. Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir." denildi.

  • 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeni 11 Kasım 2025'te Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyündeki dere yatağında bulundu.
  • Anne Huriye Helvacı'nın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor.
  • Huriye Helvacı'nın kaybolmadan önce eski eniştesi Mustafa Uzun ile görüştüğü belirtildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmalarından acı haber geldi.

5 YAŞINDAKİ OSMAN ÖLÜ BULUNDU

Arama çalışmalarının 9'uncu gününde 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeni bulundu. Anne Huriyet Helvacı'yı ise arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, arama çalışmasını anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri ve çevredeki 20 köyde yürütüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Kastamonu Valiliği tarafından resmi açıklama geldi. Valiliğin açıklamasında, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır. Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'DARALTILMIŞ BAZ ÇALIŞMASI' KULLANILIYOR

Arama çalışmaları kapsamında, Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetinde kullanılan "daraltılmış baz çalışması" kullanılıyor. GSM şirketlerinden talep edilen daraltılmış baz istasyonu raporunda, annenin telefonundan son sinyalin Köseali, Alantepe ve Kocaçam köyleri arasında kalan 1 kilometrelik alanda alındığı tespit edildi. AFAD, UMKE, JAK ekipleri, termal dronlarla belirlenen alandaki sığ ormanlık içerisinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

"ESKİ ENİŞTEMLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ ÖĞRENDİM"

Türkiye'nin merakla takip ettiği gizemli olay, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da işlendi. Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, "Eşimin kaybolmadan önce eski eniştem Mustafa Uzun ile görüştüğünü öğrendim" açıklaması yaptı.

CANLI YAYINA BAĞLANDI: KAYBOLMASIYLA İLGİM YOK

Bunun üzerine iddiaların odağındaki eski enişte, canlı yayına katıldı. Huriye Helvacı'nın görümcesinin eski eşi Mustafa Bey, kaybolmadan birkaç gün önce Huriye Helvacı ile görüştüklerini belirterek, "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (14)

Haber YorumlarıKadir Bağlar:

bu parazit kripto haberini en başta görmek zorunda mıyız

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Bu ulke yok olsun artik.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerdemir.159:

annesi nerde ?? annesini öldürdü ??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
