Kastamonu'da Anne ve Oğul İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı için arama çalışmaları sürüyor. 2 Kasım'da evden ayrılan anne ve oğlu, güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri tarafından aranıyor. En son Alantepe ve Köseali köyleri civarında görüldükleri bildirilmiş.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki gün önce evden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan anne ve oğlunu bulmak için arama çalışması başlatıldı.

İlçe merkezinde yaşayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı (5) 2 Kasım Pazar günü evden ayrıldı. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgede arama çalışması başlattı.

Anne ve oğlunun en son görüldüğü yer yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekipler Alantepe, Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kaybolan anne ve oğlunun son olarak görüldüğü köylerdeki camilerden, "Pazar günü Bozkurt'ta bir bayan ve yanında 5 yaşında bir erkek çocuğu kaybolmuştur. En son köyümüz sınırları içerisinde görülmüştür. Duyan, gören ve bilenlerin jandarmaya haber vermeleri önemle rica olunur." anonsu yapılıyor.

Kaynak: AA / Halil Demir - Güncel
