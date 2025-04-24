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Kastamonu'da Aniden Bastıran Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kastamonu'da Aniden Bastıran Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kastamonu'nun Akkaya ve Evciler köyü mevkisinde aniden bastıran dolu, yerleri beyaza bürüdü ve vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kastamonu'da dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Akkaya ve Evciler köyü mevkisinde aniden bastıran doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Yaklaşık 10 dakika süren dolunun ardından yerler beyaza büründü.

Yağış, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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