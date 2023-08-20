Kastamonu'da ALES heyecanı Kastamonu'da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı, adayların büyük heyecanı ile başladı.

Kastamonu'da ALES heyecanı

KASTAMONU - Kastamonu'da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı, adayların büyük heyecanı ile başladı.

Kastamonu'da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı - 2 için adaylar sınava girecekleri okulda yoğunluk oluşturdu. Saat 10.15'te başlayan ALES için adaylar sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulun önünde yoğunluk oluşturdu. Üst aramaları ve belge kontrolleri yapılan adaylar, sınav binasına alındı. Saat 10.00'da okul kapıları kapatıldı. Büyük heyecan yaşayan adaylar, 2,5 saat sürecek sınavda ter dökmeye başladı.

Yüksek lisans eğitimi alabilmek için sınava girdiğini söyleyen Halil İbrahim Akdağ, "Bu sene lisans eğitimim sona eriyor. Seneye yüksek lisans yapabilmek için kendimi denemek istedim. Bu sebeple sınava gireceğim" dedi.