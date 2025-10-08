Kastamonu'da 8 Firari Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Operasyonlarda yapılan aramada ise bir kişinin aracında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan R.U. hakkında, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli süreç başlatıldı.