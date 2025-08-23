Kastamonu'da 4 İlçede Denize Girme Yasağı

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu'da denize girme yasağı getirildi. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, dalga boyunun yüksekliği bu kararı gerektirdi.

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede denize girme yasağı getirildi.

Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, dalga boyu yüksekliği nedeniyle alınan Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilçelerin mülki sınırları içerisinde 23 Ağustos Cumartesi günü denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
