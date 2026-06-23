Haberler

Kastamonu'da müstehcen içerikli 32 sosyal medya hesabına erişim engelli getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Emniyeti, siber suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü sanal devriye faaliyetleri sonucu 32 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.

Kastamonu'da 32 müstehcen içerikli sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında internet ortamında 7 gün 24 saat sanal devriye faaliyetlerinin aralıksız olarak sürdüğü ifade edildi.

Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, çeşitli sosyal medya hesaplarında müstehcen içerikli olduğu değerlendirilen paylaşımların tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi, suç unsuru içeren içeriklerin internet ortamında yayılmasının engellenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda 32 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı alınmıştır. Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen sanal devriye faaliyetlerimiz, internet ortamında işlenen suçların tespiti ve önlenmesine yönelik olarak aralıksız şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın güvenli dijital ortamda bulunmalarını sağlamak, dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetlerden korunmalarına katkıda bulunmak amacıyla gerekli adli ve idari çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

Mansur Yavaş detayı çarpıcı! CHP'den AK Parti'ye bu yüzden geçmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
Ronaldo'nun tarihe geçtiği maçta Portekiz farka koştu

Tüm eleştirilere rağmen sahneye çıktı, dünya futbol tarihine geçti
Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar

Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının şartları hayrete düşürdü

Kocasıyla barışma şartları "Yok artık" dedirtti

Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

Yolcular üzerine atlayıp kaçmasına izin vermedi