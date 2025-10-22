Kastamonu'da 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Programı kapsamında üç projeye destek verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılan 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı'nın 3 ve 4. dönemlerinde Taşköprü Belediyesinin Pompeiopolis Antik Kenti Mevcut Tanıtım Merkezinin Modern Tanıtım Merkezine Dönüştürülmesi Projesi, Kastamonu Turizm Altyapı ve Hizmet Birliğinin (KASTAB) Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi ve Müze Konsepti Tasarım Danışmanlığı Projesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi Jeoradar Hizmetleri Danışmanlığı Projesi'nin başarılı bulunduğu belirtildi.

Projelerin detayları hakkında bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pompeiopolis Antik Kenti Mevcut Tanıtım Merkezinin Modern Tanıtım Merkezine Dönüştürülmesi Projesi ile geçmişi MÖ 66 yılına uzanan, Anadolu'nun önemli antik yerleşimi Pompeiopolis'in tanıtım potansiyelinin güçlendirilmesi amacıyla modern bir ziyaretçi ve tanıtım merkezi olarak işlevlendirilmesi hedefleniyor. Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi ve Müze Konsepti Tasarım Danışmanlığı Projesi ile jeoparkın kurumsal kimliği, yönergesi, çalışma ve danışma kurulları, tanıtım materyalleri, web ve sosyal medya altyapısı, gelir modeli, bisiklet rotaları, faaliyet planı taslağı ve ön jeolojik etüt raporu oluşturulacak. Ayrıca Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi içerisinde birliğe tahsis edilen alan, jeoparkın tanıtım, eğitim ve sergileme işlevlerini bir arada sunacak modern bir ziyaretçi merkezi ve müze olarak dönüştürülecek. Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi Jeoradar Hizmetleri Danışmanlığı Projesi ile Candaroğulları Beyliği'nin en önemli eserlerinden olan ve 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan caminin çevresinde yer alan beylikler dönemine ait külliye bileşeni olabilecek yeni yapı kalıntıları veya türbeler ortaya çıkarılacak."