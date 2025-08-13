Kastamonu'da 12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da 12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Kastamonu'da jandarma ekipleri, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.G.'yi yakaladı. Hükümlü, gözaltı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda "resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.G. kent merkezinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Sefa Eradan - Güncel
