Haberler

Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı

Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen heyelan sonrasında kapanan köy yolu, ekiplerin hızlı müdahalesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Çukurçal, Gökçeler, Karakadı, Olucak köyü grup yolunun Malyas kanyonu mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.

Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine bağlı ekipler, heyelanın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Hasan Ali Akmaz
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi

İsrail bir ülkeye daha ölüm yağdırıyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti

Bildiğinizi unutun! Bu pozisyon artık ofsayt değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti

Bildiğinizi unutun! Bu pozisyon artık ofsayt değil
İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu

Yazdığı kitap, bir konuda zirveye oturdu
Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu

Sınırda büyük çile! Kuyruk kilometrelerce uzadı