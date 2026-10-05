Haberler

Kastamonu Cide'de balık tutarken kalp krizi geçiren Mustafa Türcan hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Cide'de balık tutarken kalp krizi geçiren Mustafa Türcan hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Cide'de arkadaşının balıkçı teknesiyle balık tutan Mustafa Türcan, limana dönüş sırasında teknede fenalaştı. Kalp krizi geçiren Türcan, tüm müdahalelere rağmen Cide Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti, cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde arkadaşının teknesiyle balık tutmak için denize açılan Mustafa Türcan (65), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Cide ilçesine bağlı Gideros koyu açıklarından meydana geldi. Arkadaşının balıkçı teknesiyle balık tutmak için denize açılan Mustafa Türcan, Cide Limanı'na dönüş sırasında teknede fenalaştı. İhbar üzerine tekneye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, tekneden Mustafa Türcan'ı alıp, Cide Limanı'na götürdü. Limanda bekleyen sağlık ekipleri Türcan'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Türcan, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türcan'ın cenazesi Cide Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber

Beşiktaş'ın yıldızı milli maçta sakatlandı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüleburgaz'da bıçaklı kavga! 16 yaşındaki Abdul Melih Bostancı hayatını kaybetti

Tartışma bıçaklı kavgaya döndü! 16 yaşındaki Melih kurtarılamadı
1 kilosuna servet ödedi! Sason balı açık artırmada 400 bin TL'ye satıldı

Türkiye'de üretildi! 1 kilosu tam 400 bin liraya satıldı
Motosiklet yayaya çarptı! Bir kişi öldü, sürücü ağır yaralandı

Feci kaza! Motosiklet yayaya çarptı, ikisi de yere savruldu
Aydın'da Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanan Fikret Otar evinde ölü bulundu

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Evinde korkunç halde bulundu
Trump'tan nükleer rest! Kim Jong Un'a başka, İran'a başka mesaj

Trump dünyada çekindiği lideri açıkladı: 112 nükleer füzesi var...
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi

Adana'da 17 dakika arayla iki deprem
İstanbullular dikkat! Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz

İstanbullular dikkat! Tüm gün toplu ulaşım ücretsiz olacak