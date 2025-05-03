Kastamonu-Çatalzeytin Kara Yolu Heyelandan Sonra Yeniden Açıldı
Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu, 13 Nisan'da meydana gelen heyelanın ardından yapılan çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı. Kontrollü şekilde trafiğe açılan yolun heyelandan etkilenen yaklaşık 40 metrelik bölümü onarıldı.
Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu- Çatalzeytin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Çatalzeytin'e 7 kilometre uzaklıktaki Çelebiler Mahallesi'nde 13 Nisan'da meydana gelen heyelanın ardından, Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede başlatılan çalışmalar tamamlandı.
İlçenin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun heyelandan etkilenen yaklaşık 40 metrelik bölümünde çalışma yapıldı.
Çalışmalarda sona gelinmesiyle güzergah kontrollü şekilde trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel