Kastamonu Bozkurt'ta ormanlardaki sonbahar renkleri dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yüzölçümünün yüzde 70'i orman olan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sonbaharın son günlerinde doğadaki renkler görsel şölene dönüştü. Ortasökü'de kayın ve göknar ağaçlarının sarı, turuncu ve kahverengi tonlara büründüğü ormanlar ile akarsular dronla görüntülendi.
Yüzölçümünün yüzde 70'i orman olan Kastamonu'da hazan mevsiminin son günlerinde doğadaki renkler görsel şölene dönüştü.
Bozkurt ilçesinin yüksek rakımlı köylerinden Ortasökü'de çoğunluğu kayın ve göknar ağaçlarından oluşan ormanlar, sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.
Yapraklarını döküp kış mevsimini karşılamaya hazırlanan ormanların arasında sonbaharın hakim olduğu ağaçlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Son yağışlarla yükseltisi artan orman içindeki akarsularla ormanların arasından uzayıp giden yollar da mevsimin eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.
Yeşilden sarı ve kahverengiye dönen ağaçların doğada oluşturduğu manzaralar dronla görüntülendi.