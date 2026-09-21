Kastamonu Araç'taki Okçular Şelalesi yılda yaklaşık 40 bin ziyaretçi ağırlıyor

"Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ilan edilen Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Okçular Şelalesi, basamaklı yapısı ve doğal güzelliğiyle ziyaretçi çekiyor.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Okçular köyü sınırlarında bulunan şelale, ağaçların arasından yaklaşık 10 metre yükseklikten dökülerek basamaklı küçük çağlayanlar oluşturuyor.

Yeşilin tonları arasındaki Okçular Şelalesi, özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

Okçular köyü muhtarı Sabahattin Söyünmez, AA muhabirine, köylerinin doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Her yıl çok sayıda kişinin şelaleyi ziyaret ettiğini belirten Söyünmez, "Kastamonu, Karabük ve çevredeki köylerden gelenler oluyor. Yaz döneminde özellikle gurbetten gelenleri ağırlıyoruz. Şelaleye yıllık yaklaşık 40 bin ziyaretçi gelmekte." dedi.

Şelalenin özel bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Söyünmez, "Burası bu yıl doğal sit alanı ilan edildi. Şelalemiz yaklaşık 10 metre yüksekten akıyor. Dere yatağı boyunca da irili ufaklı birçok şelalemiz var. Bunun içerisinde 3-4 metre olanı, 2 metre yükseklikte olanı var. Su kademeli ilerlediği için küçük şelaleler oluşuyor." diye konuştu.

"Burası, Pamukkale'yi andırıyor"

Söyünmez, Okçular Şelalesi'ni basamaklı yapısından dolayı Pamukkale travertenlerine benzettiklerini kaydederek, "Burası, Pamukkale'yi andırıyor. Suyumuzun hafif kireçli olması ve içerisindeki minerallerden dolayı toprak üzerinde tabaka oluşturmuş. Orası beyaz görünümlü, burası da kahverengi. Bu da suyun yapısından kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

Bölgenin bakım ve temizliğini köylüler olarak yaptıklarını dile getiren Söyünmez, ziyaretçilerden çöplerini çevreye atmamalarını istedi.

Köy sakinlerinden Sezai Klavuz da şelalenin köylerine değer kattığını belirterek, "Şelaleyi görmek için her yerden gelenler oluyor. Onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gelenler çok beğeniyor ve tekrar gelmek istiyorlar." dedi.

Ankara'dan ailesiyle gelen Anıl Ortaşengün ise şelaleyi ilk kez gördüğünü dile getirerek, "Çok güzel bir yer. Başta suya girmekte tereddüt ediyordum ama sonrasında alıştım. Su çok soğuk ama çok güzel bir yer burası. Etrafı yemyeşil ve çok güzel. Çevremdekilere burayı tavsiye edeceğim." diye konuştu.

Kastamonu'dan ailesiyle gelen Abdurrahman Erdoğan da "Çok güzel bir yer. Böyle doğal yerlerin olması Kastamonu için de güzel. Su biraz soğuk ama bu sıcaklarda rahatlatıyor. Herkese tavsiye ederim. Sıcaklarda suda yürürken serinliği rahatlatıyor." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA